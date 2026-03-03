Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 21:35

Милонов предложил ввести карантин для одной группы россиянок из Дубая

Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая эскортниц на карантин

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эвакуированных из Дубая эскортниц нужно собрать в специальную карантинную зону на полгода, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Кровавая барыня», подобный образ жизни предполагает наличие у них опасных заболеваний.

По словам парламентария, оборудовать подобную зону нужно на «курортах Красноярского края» или островах Новосибирского архипелага. Там они будут заниматься активным физическим трудом и «смогут очиститься от скверны, полученной в пристанищах неких дубайских верблюдов», добавил спикер.

[Чтобы] выйти к нам в люди нормальными человеками, а не вот этим вот всем в мини-юбках и с ценниками в тысячи евро за ночь, — заявил Милонов.

Ранее сообщалось, что у эскорт-моделей в Дубае и Абу-Даби наступил пик спроса на фоне ракетных атак со стороны Ирана. По данным источника, застрявшие в стране иностранные бизнесмены скрашивают досуг в компании девушек, чьи услуги стремительно дорожают.

До этого сообщалось о возвращении российских туристов на пляжи Дубая. По его информации, они, в отличие от других иностранцев, не скрываются в отелях и активно отдыхают, называя обстановку спокойной. Единственный минус — неработающее знаменитое колесо обозрения.

