Россиянки сорвали аплодисменты на открытии «Мисс БРИКС-2026»

На открытии первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» в Казани представительницы из России вызвали настоящий фурор, сообщает корреспондент NEWS.ru. Александра Хватова, Валентина Алексеева и Милана Киселева появились перед публикой в элегантных фиолетовых нарядах, покорив зрителей с первого взгляда.

Самые бурные аплодисменты вечера достались именно российским участницам. Одна из девушек настолько потрясла зал своей красотой, что ее тут же сравнили с куклой Барби, и зрители заговорили о ней сразу после выхода. Тепло встретили и представительниц ОАЭ.

Ранее в Казани анонсировали первый в истории конкурс красоты БРИКС+, который объединит три состязания: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Участие подтвердили 18 стран, включая Бразилию, Индию и ЮАР. Организаторы отказались от дефиле в бикини из-за Рамадана и заявили, что мероприятие пройдет без бюджетных средств.

До этого стилист Влад Лисовец на конкурсе «Мисс БРИКС-2026» назвал главные тренды весны. По его словам, на смену оверсайзу пришли приталенные жакеты, блестящие ткани и подчеркнутая элегантность.