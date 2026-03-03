Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:16

Россиянки сорвали аплодисменты на открытии «Мисс БРИКС-2026»

Дефиле конкурсанток из России на церемонии открытия первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» Дефиле конкурсанток из России на церемонии открытия первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На открытии первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» в Казани представительницы из России вызвали настоящий фурор, сообщает корреспондент NEWS.ru. Александра Хватова, Валентина Алексеева и Милана Киселева появились перед публикой в элегантных фиолетовых нарядах, покорив зрителей с первого взгляда.

Самые бурные аплодисменты вечера достались именно российским участницам. Одна из девушек настолько потрясла зал своей красотой, что ее тут же сравнили с куклой Барби, и зрители заговорили о ней сразу после выхода. Тепло встретили и представительниц ОАЭ.

Ранее в Казани анонсировали первый в истории конкурс красоты БРИКС+, который объединит три состязания: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Участие подтвердили 18 стран, включая Бразилию, Индию и ЮАР. Организаторы отказались от дефиле в бикини из-за Рамадана и заявили, что мероприятие пройдет без бюджетных средств.

До этого стилист Влад Лисовец на конкурсе «Мисс БРИКС-2026» назвал главные тренды весны. По его словам, на смену оверсайзу пришли приталенные жакеты, блестящие ткани и подчеркнутая элегантность.

россиянки
модели
конкурсы
зрители
Семен Товстый
С. Товстый
Оксана Прачёва
О. Прачёва
