Организаторы раскрыли детали первого в истории БРИКС+ конкурса красоты Первый в истории БРИКС+ конкурс красоты состоится весной 2026 года в Казани

Первый в истории БРИКС+ конкурс красоты среди стран-участниц объединения состоится весной 2026 года в столице Татарстана Казани, сообщили организаторы на посвященной мероприятию пресс-конференции в офисе «Интерфакса». Конкурс объединит три состязания: Мисс, Миссис и Маленькая Мисс БРИКС, передает корреспондент NEWS.ru.

Участие в конкурсе красоты подтвердили 18 государств, включая Бразилию, Индию, Нигерию и ЮАР. Главная цель участниц — представить культурный код и традиции своих стран. Россию на конкурсе представят Милана Киселева («Маленькая мисс Россия-2025»), Валентина Алексеева («Мисс Россия-2024») и Александра Хватова («Миссис Россия-2025»).

Одной из особенностей конкурса станет отказ от дефиле в бикини. Это связано с тем, что проведение состязания выпадает на священный для мусульман месяц Рамадан.

Организаторы подчеркнули, что бюджет мероприятия не предусматривает использования государственных средств — все расходы берут на себя спонсоры. Призовой фонд пока не определен, однако участниц гарантированно ждут «достаточно хорошие подарки».

Ранее школьница из Иркутской области Елена Бужеева одержала победу в международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Его финал проходил в Тбилиси.