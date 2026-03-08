Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 17:30

Финал «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких и эмоциональных выступлений

В Казани прошел финал конкурса «Мисс БРИКС»

Валентина Алексеева (Россия), победившая в номинации «Мисс БРИКС» в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года Валентина Алексеева (Россия), победившая в номинации «Мисс БРИКС» в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Казани перед 8 Марта прошел первый в истории международный конкурс красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026». Четырехчасовое шоу собрало участниц из десятка стран, звезд эстрады и телевидения.

Ведущими церемонии стали Яна Чурикова и Вячеслав Макаров. Конкурс открыл и закрыл Дима Билан с хитами Never Let You Go и Believe. Также на сцене выступили JONY, Клава Кока, L One, Ольга Серябкина, Elman и DINARA.

Программа состояла из четырех выходов: в национальных костюмах, в спортивной форме и финального дефиле в вечерних платьях. В каждом отделении конкурсантки делили сцену с артистами.

В жюри вошли Ольга Бузова, Елена Крыгина, Ольга Серябкина, Влад Лисовец, Филипп Киркоров, Никита Мусатов, Марк Тишман, Виктория Лопырева, Ханна, Зара, Лина Арифулина, Игорь Жижикин, а также международные эксперты, включая обладательницу титула «Миссис Индия 2005».

Среди гостей были замечены Нюша, Ксения Собчак, Эльдар Джарахов и другие.

В категории «Мисс БРИКС» победу одержала россиянка Валентина Алексеева, имеющая титул «Мисс Россия — 2024». Второе место заняла представительница Боливии, третье — Белоруссии. Именно белоруска получила и приз зрительских симпатий в этой номинации.

В категории «Миссис БРИКС» выиграла участница из ЮАР. Второе место у представительницы Казахстана. Россиянка Александра Хватова заняла третье место.

Среди «Мини-мисс БРИКС» победила участница из Китая, серебро — у представительницы Белоруссии, третье место — у конкурсантки из ОАЭ.

Самые яркие кадры с заключительного вечера мероприятия — в галерее NEWS.ru.

Валентина Алексеева (Россия), победившая в номинации «Мисс БРИКС» в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Телеведущая Виктория Лопырева надевает корону Валентине Алексеевой (Россия), победившей в номинации «Мисс БРИКС» в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Миллисент Фолоди Тлоу (ЮАР), победившая в номинации «Миссис БРИКС» на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Александра Хватова (Россия), занявшая третье место в номинации «Миссис БРИКС» в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Обладательницей приза зрительских симпатий в категории MISS BRICS Алия Короткая (Белоруссия) в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Саффира Кара Гийе Думалаог (Китай), победившая в номинации «Мини-мисс БРИКС» на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Победительницы в номинации «Миссис БРИКС»: 2 место — Ольга Мигунова (Казахстан), 1 место — Миллисент Фолоди Тлоу (ЮАР) и 3 место — Александра Хватова (Россия) (слева направо) в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Ведущие Вячеслав Макаров и Яна Чурикова на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участницы в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Милана Киселева (Россия) на торжественной церемонии закрытия Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участницы в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Участницы в номинации «Мисс БРИКС» в финале Международного конкурса красоты стран БРИКС в Казани, 7 марта 2026 года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
БРИКС
конкурсы красоты
девушки
платья
