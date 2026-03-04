Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров

В Казани в преддверии 8 Марта проходит первый в истории БРИКС+ конкурс красоты среди стран — участниц объединения «Мисс БРИКС — 2026». Ярким моментом церемонии открытия стал парад конкурсанток из 17 стран мира в вечерних платьях.

Многие участницы мероприятия заявили, что впервые в жизни видят снег, так как у них на родине нет зимы. Среди звездных гостей конкурса — певица Zivert, актеры Андрей Мерзликин и Евгений Стычкин, хореограф Алла Сигалова, актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной, а также многие другие медийные персоны. Юлия Пересильд, единственная артистка в мире, побывавшая в космосе, выступила с речью о том, что для современной женщины нет ничего невозможного.

Еще одна яркая гостья конкурса обладательница титула «Мисс Мира — 2013» среди женщин на инвалидных колясках Ксения Безуглова заявила, что даже в сложных ситуациях нельзя сдаваться. Она приехала в Казань вместе с супругом актером Георгием Перадзе, за которого вышла замуж в прошлом году.

Организаторы подчеркивают, что конкурс не является состязанием красавиц в привычном понимании. Скорее это смотр-фестиваль, где каждая участница представляет свою родину. Девушки показывают красоту всех наций. От России в конкурсе участвуют Александра Хватова, Валентина Алексеева и Милана Киселева.

Самые яркие фотографии участниц «Мисс БРИКС — 2026» — в галерее NEWS.ru.