Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:07

Аналитик раскрыл, кто рискует стать жертвой мошенников на 8 Марта

Аналитик Ульянов: мошенники часто атакуют женщин, ожидающих доставку на 8 Марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники в преддверии 8 Марта нередко атакуют женщин, ожидающих доставку цветов, заявил Общественной Службе Новостей аналитик и киберэксперт Владимир Ульянов. Жертвами аферистов в этот период также становятся люди, оформляющие подарки через непроверенные каналы.

Первая группа — это люди, которые заказывают доставку по каким-то непроверенным каналам. Это могут быть левые приложения, которые предлагают скачать, чтобы получить какой-то бонус. Или фейковые сайты, куда предлагают перейти, потому что там выгодные условия доставки. Другая категория жертв на 8 Марта — это те, кому доставляют цветы. Тут опять же сценариев может быть множество. Например, сбор персональных данных — от контактных вплоть до местонахождения. Бывает просят перейти куда-то и выполнить действия, чтобы подтвердить доставку, — рассказал Ульянов.

Он напомнил, что курьеры служб доставок никогда не просят от получателей коды из СМС. Эксперт призвал сохранять критическое мышление и бдительность. Важно не сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию и не выполнять сомнительные просьбы.

Ранее эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев заявил, что россиян нередко вербуют с помощью запугиваний о сдаче сотрудникам ФСБ России. Он отметил, что схемы в целом схожи с классическим телефонным мошенничеством.

мошенники
праздники
общество
аналитики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.