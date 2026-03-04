Аналитик раскрыл, кто рискует стать жертвой мошенников на 8 Марта

Мошенники в преддверии 8 Марта нередко атакуют женщин, ожидающих доставку цветов, заявил Общественной Службе Новостей аналитик и киберэксперт Владимир Ульянов. Жертвами аферистов в этот период также становятся люди, оформляющие подарки через непроверенные каналы.

Первая группа — это люди, которые заказывают доставку по каким-то непроверенным каналам. Это могут быть левые приложения, которые предлагают скачать, чтобы получить какой-то бонус. Или фейковые сайты, куда предлагают перейти, потому что там выгодные условия доставки. Другая категория жертв на 8 Марта — это те, кому доставляют цветы. Тут опять же сценариев может быть множество. Например, сбор персональных данных — от контактных вплоть до местонахождения. Бывает просят перейти куда-то и выполнить действия, чтобы подтвердить доставку, — рассказал Ульянов.

Он напомнил, что курьеры служб доставок никогда не просят от получателей коды из СМС. Эксперт призвал сохранять критическое мышление и бдительность. Важно не сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию и не выполнять сомнительные просьбы.

Ранее эксперт по бизнес-разведке Роман Ромачев заявил, что россиян нередко вербуют с помощью запугиваний о сдаче сотрудникам ФСБ России. Он отметил, что схемы в целом схожи с классическим телефонным мошенничеством.