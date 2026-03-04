В Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы к 8 Марта Депутат Миронов призвал ФАС решить проблему роста цен на цветы перед 8 Марта

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ФАС России решить проблему роста цен на цветы в преддверии 8 Марта, пишет 360.ru. С этой просьбой он обратился к руководителю соответствующего ведомства Максиму Шаскольскому.

При таких высоких ценах цветы на 8 Марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь для многих россиян. Причем продавцов и поставщиков нисколько не интересует, что у людей нет денег. Призываю ФАС решить проблему завышения цен на цветы. И не надо говорить, что времени для этого осталось мало. У антимонопольного ведомства было время на подготовку к празднику, — высказался Миронов.

По его мнению, рынок цветочной продукции уже давно поделили между собой крупные компании-экспортеры и отечественные производители. Последние в основном используют импортный посадочный материал. Он отметил, что в этой сфере торговли проявляются все признаки монополии.

Ранее экономист Светлана Сазанова заявила, что средняя стоимость букета на Международный женский день составит около 4,5 тыс. рублей. По ее словам, в преддверии 8 Марта ожидается повышение цен на цветы до 15–20%.