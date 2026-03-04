Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:46

В Госдуме призвали остановить резкий рост цен на цветы к 8 Марта

Депутат Миронов призвал ФАС решить проблему роста цен на цветы перед 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ФАС России решить проблему роста цен на цветы в преддверии 8 Марта, пишет 360.ru. С этой просьбой он обратился к руководителю соответствующего ведомства Максиму Шаскольскому.

При таких высоких ценах цветы на 8 Марта начинают превращаться в самую настоящую роскошь для многих россиян. Причем продавцов и поставщиков нисколько не интересует, что у людей нет денег. Призываю ФАС решить проблему завышения цен на цветы. И не надо говорить, что времени для этого осталось мало. У антимонопольного ведомства было время на подготовку к празднику, — высказался Миронов.

По его мнению, рынок цветочной продукции уже давно поделили между собой крупные компании-экспортеры и отечественные производители. Последние в основном используют импортный посадочный материал. Он отметил, что в этой сфере торговли проявляются все признаки монополии.

Ранее экономист Светлана Сазанова заявила, что средняя стоимость букета на Международный женский день составит около 4,5 тыс. рублей. По ее словам, в преддверии 8 Марта ожидается повышение цен на цветы до 15–20%.

ФАС
цветы
праздники
Сергей Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын шаха Ирана попался на удочку пранкеров
На Западе заявили о подготовке Ирана к получению российских истребителей
Люди мерзнут из-за жадности застройщиков: Хованская о скачках тарифов ЖКХ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.