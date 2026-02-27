В России предложили необычным способом регулировать цены на такси

В РФ необходимо расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы для сдерживания цен на такси, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, агрегаторы повышают стоимость поездок в полтора-два раза при каждом удобном случае.

Сервисы такси взвинчивают цены по любому удобному случаю: снегопад, дождь, жара, часы пик, праздники. Стоимость поездок тут же возрастает в полтора-два раза, а бывает и больше — ведь никакого «потолка» нет. Происходит это якобы автоматически, в рамках так называемого динамического ценообразования, но у него тоже должен быть предел. Еще в 2024 году «Справедливая Россия» внесла поправку: ограничить накрутки при динамическом ценообразовании до 20%. То есть цены при высоком спросе могут расти, но не более чем на этот показатель. Также мы предлагали расширить полномочия ФАС, чтобы при любом резком увеличении цен служба могла директивно возвращать их на прежний уровень, а потом уже разбираться в причинах повышения, — пояснил Миронов.

Он подчеркнул, что данные меры необходимо принять для «ограничения жадности» сервисов. По его словам, такси не должно превращаться для жителей России в роскошь.

Ранее юрист Яна Воробьева заявила, что с 1 марта такси могут перевести на отечественный автопром. По ее словам, новые машины в таксопарки разрешат покупать исключительно из предложенного списка моделей, производимых в России.