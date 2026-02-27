Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:32

В России предложили необычным способом регулировать цены на такси

Депутат Миронов призвал расширить полномочия ФАС для сдерживания цен на такси

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В РФ необходимо расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы для сдерживания цен на такси, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, агрегаторы повышают стоимость поездок в полтора-два раза при каждом удобном случае.

Сервисы такси взвинчивают цены по любому удобному случаю: снегопад, дождь, жара, часы пик, праздники. Стоимость поездок тут же возрастает в полтора-два раза, а бывает и больше — ведь никакого «потолка» нет. Происходит это якобы автоматически, в рамках так называемого динамического ценообразования, но у него тоже должен быть предел. Еще в 2024 году «Справедливая Россия» внесла поправку: ограничить накрутки при динамическом ценообразовании до 20%. То есть цены при высоком спросе могут расти, но не более чем на этот показатель. Также мы предлагали расширить полномочия ФАС, чтобы при любом резком увеличении цен служба могла директивно возвращать их на прежний уровень, а потом уже разбираться в причинах повышения, — пояснил Миронов.

Он подчеркнул, что данные меры необходимо принять для «ограничения жадности» сервисов. По его словам, такси не должно превращаться для жителей России в роскошь.

Ранее юрист Яна Воробьева заявила, что с 1 марта такси могут перевести на отечественный автопром. По ее словам, новые машины в таксопарки разрешат покупать исключительно из предложенного списка моделей, производимых в России.

такси
ФАС
цены
Сергей Миронов
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие машины появятся в таксопарках
Артиллеристы «Севера» сорвали логистику ВСУ в Сумской области
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.