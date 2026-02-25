Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 19:41

В ФАС оценили запасы топлива для посевной кампании

ФАС заявила о достаточных запасах топлива перед посевной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед посевной кампанией запасы бензина и дизеля на внутреннем рынке достаточны, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Ведомство ежедневно мониторит ситуацию с топливом и рекомендовало нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев.

ФАС осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов. <...> Служба рекомендует нефтяным компаниям оперативно реагировать на запросы аграриев, которые начинают закупки топлива перед посевными работами. В настоящее время обращений сельхозпроизводителей в службу не поступало, — говорится в сообщении.

В ФАС также отметили, что специалисты анализируют цены на топливо на 12 тыс. АЗС, принадлежащих как вертикально интегрированным компаниям, так и независимым операторам. В случае выявления нарушений ведомство пообещало принять меры реагирования.

Ранее ФАС инициировала проверку ценообразования на огурцы в розничных сетях. Ведомство запросило у крупнейших ретейлеров данные о динамике закупочных и розничных цен за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года. Анализу подвергнутся все ценовые сегменты продукции, а также объемы ее закупки и реализации.

