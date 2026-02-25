Пескова позабавил вопрос о встрече Зеленского с Путиным Песков заявил о бессмысленности встречи Путина и Зеленского из-за позиции Киева

Перспектива встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского остается неопределенной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он подчеркнул, что смысла в этом нет, пока Киев не изменит позицию.

Есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию. Они вообще себе это как видят? — отметил Песков.

Песков также отметил, что Путин, Зеленский и президент США Дональд Трамп могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Комментируя сам переговорный процесс, он отметил, что Украина рассчитывает решить территориальные вопросы «с ходу», однако урегулированию должна предшествовать кропотливая подготовка.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты фиксируют прогресс на переговорах по урегулированию ситуации на Украине как с российской, так и с украинской стороной. Американский лидер Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении завершения кризиса, отметил он.