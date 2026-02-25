Зимняя Олимпиада — 2026
Соседи подарили конверт с деньгами спасшему ребенка дворнику из Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший выпавшего из окна ребенка в Петербурге, получил денежное вознаграждение от благодарных соседей, сообщает RT. Инициативу проявили жильцы дома, а после того как история получила огласку в интернете, к сбору подключились люди из других регионов России. Какую именно сумму удалось собрать, организаторы не раскрывают.

Ибадуллаев рассказал, что на эти деньги планирует закрыть кредит, сделать ремонт в доме и помочь родителям. В ближайшее время он намерен вернуться к семье в Узбекистан. Дворник также признался, что очень хочет встретиться со спасенным мальчиком и лично пообщаться с ним.

Ранее стало известно, что Ибадуллаев в 2025 году сдал кровь для операции больного ребенка и также спас ему жизнь. Жена мужчины Гуллола Сафарова рассказала, что ее супруг всегда отличался добротой и готовностью помогать людям.

Между тем дворник признался, что до сих пор не может прийти в себя от инцидента с выпавшим малышом. Он приехал в Россию из Узбекистана всего четыре месяца назад. Дома у него остались четверо детей и пожилые больные родители. В Петербурге он работает дворником, чтобы содержать семью.

