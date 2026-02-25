В Санкт-Петербурге вспыхнуло общежитие В Красносельском районе Петербурга начался пожар в общежитии

В Красносельском районе Петербурга началось возгорание в здании общежития, передает 78.ru. Пожар вспыхнул на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Рихарда Зорге.

По данным очевидцев, на месте происшествия уже работают экстренные службы. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются, информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее в правительстве Приморского края сообщили, что в регионе бушуют природные пожары, охватившие территорию в 4,5 тыс. гектаров в Хасанском округе. По мнению властей, причиной возгорания стал человеческий фактор — поджог или неосторожное обращение с огнем.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пожар на заводе «Дорогобуж», возникший после удара украинских войск, удалось потушить. Глава региона уточнил, что спасателям предстоит ликвидировать лишь несколько небольших очагов тления.

Кроме того, жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела об убийстве троих человек после пожара в Идринско-Краснотуранском округе. Женщина пришла домой и поссорилась с мужем из-за его пьянства, в момент скандала в квартире находились пятеро его собутыльников. После перепалки женщина облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.