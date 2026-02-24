Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 14:40

Тело 25-летней студентки нашли под окнами общежития в Москве

Студентка РАНХиГС выпала из окна общежития и разбилась

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы выпала из окна общежития, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, в результате 25-летняя девушка скончалась. Уточняется, что она упала из окна на восьмом этаже.

Ранее дворник из Санкт-Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна мальчика, рассказал, что сломал пальцы на руке в ходе происшествия. По его словам, ситуация с ребенком создала панику среди людей, однако он не растерялся. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил мужчину медалью «Жасорат» («Мужество») Хайрулло Ибадуллаева.

Как узнал источник в оперативных службах, выпавший из окна седьмого этажа в Санкт-Петербурге ребенок находится в больнице. Его состояние стабильное, несмотря на наличие тяжелых травм.

До этого в Якутске ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду. Инцидент произошел во время подготовки группы к завтраку. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать ребенка и схватила его за одежду, однако не смогла предотвратить падение.

