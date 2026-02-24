Тело 25-летней студентки нашли под окнами общежития в Москве Студентка РАНХиГС выпала из окна общежития и разбилась

Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы выпала из окна общежития, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, в результате 25-летняя девушка скончалась. Уточняется, что она упала из окна на восьмом этаже.

