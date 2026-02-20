В Якутске ребенок выпал из окна детского сада Ребенка госпитализировали после падения из окна детского сада в Якутске

Ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду в Якутске, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия). Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему помощь.

Инцидент произошел во время подготовки группы к завтраку. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать ребенка и схватила его за одежду, однако не смогла предотвратить падение.

Ребенок был оперативно госпитализирован, в данное время после осмотра врачей и оказания необходимой помощи отправлен домой, — говорится в сообщении.

