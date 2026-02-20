Зимняя Олимпиада — 2026
В Якутске ребенок выпал из окна детского сада

Ребенка госпитализировали после падения из окна детского сада в Якутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду в Якутске, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия). Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему помощь.

Инцидент произошел во время подготовки группы к завтраку. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать ребенка и схватила его за одежду, однако не смогла предотвратить падение.

Ребенок был оперативно госпитализирован, в данное время после осмотра врачей и оказания необходимой помощи отправлен домой, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Саратова начала проверку после падения ребенка в припорошенный снегом канализационный люк. В результате падения он получил ушибы и ссадины спины, копчика, колен, а также сильно испугался. По предварительной информации, глубина люка составляла 2–2,5 метра.

До этого в московском жилом комплексе «Новое Внуково» лифт с женщиной и полуторагодовалым ребенком сорвался с 10-го этажа. Пострадавшая поднималась домой после прогулки, когда кабина резко дернулась, пролетела два этажа, а затем медленно поползла вниз.

