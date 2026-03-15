«Разум и логика»: в ОАЭ рассказали о попытках решить конфликт Гаргаш: ОАЭ ищут способ разрешить конфликт на Ближнем Востоке

Объединенные Арабские Эмираты пытаются найти решение кризиса на Ближнем Востоке, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. По его словам в соцсети X, власти страны придерживаются «разума и логики».

ОАЭ имеют право защищаться, <...> но страна продолжает отдавать приоритет разуму и логике, проявляя сдержанность и ища выход для Ирана и региона, — написал он.

Гаргаш констатировал, что «ОАЭ до самого последнего момента прилагали усилия, чтобы выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном в предотвращении этой войны».

До этого Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в ОАЭ. Удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

Ранее Вооруженные силы Ирана ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке.

Также стало известно, что Центральное командование ВС США запросило дополнительные эсминцы и корабли морской пехоты для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Несмотря на интенсивные удары по боезапасам Ирана, угроза атак сохраняется, и сопровождение может не начаться еще месяцы.