Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет

Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила иранская Гостелерадиокомпания IRIB. По ее информации, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

Момент запуска ракет по целям на базе Ад-Дафра в ОАЭ, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля. Также они нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.