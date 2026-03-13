13 марта 2026 в 18:37

Военная база США содрогнулась от серии ударов иранских ракет

Иран нанес удар ракетами по американской военной базе Ад-Дафра в ОАЭ

Фото: Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран атаковал американскую военную базу Ад-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила иранская Гостелерадиокомпания IRIB. По ее информации, удары по военному объекту наносились с помощью ракет. Издание также опубликовало видео с моментом их запуска.

Момент запуска ракет по целям на базе Ад-Дафра в ОАЭ, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Ирана в ночь на 13 марта ударили по военным объектам на Ближнем Востоке. Под атаку попала авиабаза Muwaffaq Salti в Иордании, американские объекты в Бахрейне и районе Эрбиля в Ираке, а также цели на территории Израиля. Также они нанесли серию ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, в результате чего корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс.

До этого представитель «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с Соединенными Штатами. По его словам, такой «сокрушительный и разрушительный» сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

