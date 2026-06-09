Три человека попали в больницу после ДТП с перевернувшейся BMW в Москве

Три человека попали в больницу после ДТП с перевернувшейся BMW в Москве

Три человека пострадали в результате ДТП на севере Москвы, в котором перевернулся автомобиль BMW, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Авария, предварительно, произошла после столкновения BMW и Hyundai.

Как утверждает источник, водитель Hyundai подрезал иномарку, после чего BMW потеряла управление и перевернулась. В результате происшествия травмы получили три человека.

Сообщается, что серьезных повреждений у пострадавших не зафиксировано. Тем не менее всех участников аварии доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Ранее стало известно, что два водителя погибли при столкновении четырех фур на 278-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области. На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.

До этого 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области. Были госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.