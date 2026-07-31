МВД раскрыло статистику преступлений в мессенджерах и соцсетях МВД: за полгода число преступлений в соцсетях и мессенджерах снизилось на 58%

Количество преступлений, совершенных через социальные сети и мессенджеры, сократилось на 58% за первые полгода 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ. В указанный период подразделения внутренних дел зарегистрировали 98 тыс. подобных случаев.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем — это использование фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС для получения доступа к их учетным записям. Ведомство пояснило, что после получения контроля над профилем злоумышленники часто рассылают от имени владельца просьбы о займе или распространяют вредоносные ссылки среди его контактов.

Кроме того, в правоохранительных органах отмечают частое применение метода создания поддельных аккаунтов. Они имитируют профили руководителей организаций, должностных лиц и сотрудников учебных заведений.

Такие поддельные учетные записи используются для совершения целевых атак на сотрудников компаний, — рассказали в пресс-центре.

Ранее Минцифры России подготовило проект доктрины по борьбе с ИТ-преступлениями. Документ опубликован для общественного обсуждения. Доктрина направлена на усиление защиты граждан и бизнеса от киберпреступности.