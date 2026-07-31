Врач ответила, чем можно заменить ретинол во время беременности Врач Цыганкова: азелаиновая кислота может заменить ретинол во время беременности

Азелаиновая кислота является безопасной альтернативой ретинолу для беременных, заявила NEWS.ru ассистент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Екатерина Цыганкова. По ее словам, этот компонент относится к категории B по классификации FDA и не оказывает тератогенного эффекта.

Беременность — это период, когда многие привычные средства ухода за кожей внезапно оказываются под запретом, и чаще всего первой уходит из косметички баночка с ретинолом. Его способность стимулировать синтез коллагена и ускорять обновление клеток подтверждена десятилетиями исследований. Однако во время беременности вопрос стоит не в эффективности, а в безопасности. В период, когда у плода формируются органы и системы, избыточное воздействие ретиноевой кислоты теоретически может нарушить процессы закладки тканей. Это не означает, что уход нужно свести к нулю — просто меняется тактика. На первый план выходит азелаиновая кислота — один из немногих активов с подтвержденной безопасностью в этот период. Она относится к категории B по классификации FDA: исследования не выявили риска для плода, — пояснила Цыганкова.

Она добавила, что кислота действует мягко, снижая выработку пигмента и одновременно борясь с воспалениями и бактериями. По ее словам, для достижения результата обычно достаточно концентрации 10–20% при ежедневном применении.

Азелаиновая кислота мягко снижает активность фермента тирозиназы, уменьшая выработку меланина, что особенно актуально при хлоазме — так называемой маске беременности, симметричном потемнении кожи на щеках, лбу и над верхней губой, возникающим иногда на фоне гормонального всплеска. Одновременно она обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Обычно используются концентрации 10–20% один‑два раза в день, но с обязательной фотозащитой, — заключила Цыганкова.

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