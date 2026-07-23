Психолог объяснила, почему возникает страх перед беременностью и родами

Страх перед родами и беременностью может быть вызван паническим ожиданием физической боли или переживаниями за здоровье ребенка, заявила NEWS.ru психолог Анастасия Процветова. По ее словам, эти переживания абсолютно нормальны и их корни всегда лежат в реальных, а не надуманных причинах.

Это кажется парадоксом, что женщина одновременно может испытывать как огромное желание, так и страх родить. Тревога перед рождением ребенка — это нормально. Страх не возникает на пустом месте, у него есть реальные причины. Поэтому важно понять, с чем именно он связан. Во-первых, это может быть страх неизвестности и боли либо переживание за успешный результат, связанный со здоровьем ребенка. Иногда он усилен трагическими историями предков или примерами из ближнего окружения, — пояснила Процветова.

Она также обратила внимание на страх потери, который затрагивает практически все сферы жизни. По ее мнению, материнство ассоциируется не только с приобретениями, но и с отказом от привычного уклада, ограничением свободы и профессиональной реализации.

Женщины перед родами могут бояться, что не справятся с нагрузкой. Появятся бессонные ночи, постоянная усталость, социальная изоляция. Также они могут испытывать страх потери. Материнство не только приносит приобретения, но и отнимает. Меняется привычный образ жизни, появятся ограничения собственной свободы, профессиональной реализации. Может быть потеря карьерного статуса, а также привлекательности, красоты и даже здоровья. Также женщины могут бояться остаться без поддержки. Такой страх часто продиктован сложными отношениями в паре, — заключила Процветова.

Ранее педиатр-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что современная молодежь зачастую тревожится по надуманным проблемами. По его словам, вместо работы над собой молодые люди нередко ставят себе диагнозы и прибегают к разным препаратам, делая только хуже.