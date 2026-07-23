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23 июля 2026 в 15:17

Врач раскритиковал молодежь за тревожность «по любым поводам»

Врач Продеус: современная молодежь зачастую тревожится по надуманным проблемам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Современная молодежь зачастую тревожится по надуманным проблемам, заявил в беседе с НСН педиатр-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, вместо работы над собой они нередко ставят себе диагнозы и прибегают к разным препаратам, делая только хуже.

У молодого поколения есть тревожность, меня она местами уже где-то триггерит. Я недавно выпал в осадок, посмотрев ролик психолога, который говорил, что дети сдали ЕГЭ, теперь им надо месяц отдыхать. Так мы воспитываем лень, абсолютное разрешение ничего не делать. И возникает ситуация, когда тревога и волнение сразу приводят к тому, что надо якобы принимать психотропные препараты, — высказался Продеус.

Ранее психолог Евгения Заяева заявила, что пребывание в четырех стенах может вызвать депрессию и негативно сказаться на качестве сна — даже пятидневное затворничество способно привести к тревожности и дефициту витамина D. Она подчеркнула, что если человек вынужден подолгу находиться в замкнутом пространстве, то нужно регулярно проветривать помещение и как можно чаще держать шторы открытыми.

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