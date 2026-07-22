Психолог рассказала о последствиях затворнического образа жизни

Длительное пребывание в четырех стенах может вызвать депрессию и негативно сказаться на качестве сна, заявила NEWS.ru психолог Евгения Заяева. По ее словам, даже пятидневное затворничество способно привести к тревожности и дефициту витамина D.

Недостаток света и свежего воздуха может плохо сказаться на психическом состоянии человека — мы все знаем это на личном опыте. Главное, чего мы так хотим после вынужденной изоляции, — это поскорее выйти на улицу. Тревожность, ухудшение сна, недостаток витамина D — вероятные последствия даже пятидневного затворничества. А уже после двух недель уровень серотонина снижается на 20–30%, сбиваются циркадные ритмы организма. Эти симптомы неизбежно ведут к подавленному психическому состоянию и развитию депрессии, — предупредила Заяева.

Она подчеркнула, что если человек вынужден подолгу находиться в замкнутом пространстве, то нужно регулярно проветривать помещение и как можно чаще держать шторы открытыми. По словам психолога, не менее важно ежедневно делать зарядку хотя бы по 5–10 минут утром и вечером. Кроме того, специалист отметила значимость регулярного общения с людьми и соблюдения режима дня.

Ранее психолог Екатерина Сергеева заявила, что хронический стресс может привести к социальной изоляции. По ее словам, из-за постоянного переутомления нервная система теряет интерес к общению и встречам с родными.