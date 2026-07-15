Психолог рассказала о тревожных последствиях хронического стресса

Хронический стресс может стать причиной социальной изоляции человека, заявила NEWS.ru психолог Екатерина Сергеева. По ее словам, переутомленная нервная система отбивает интерес к общению и встречам с близкими.

При длительном стрессе происходят реальные изменения в мозге: зона памяти ослабевает, способность к самоуправлению снижается, а центр тревоги становится гиперактивным. Результат — ухудшение концентрации, импульсивность и трудности с принятием решений. Еще один характерный признак — социальная изоляция. Пропадает желание общаться и встречаться с близкими. Это создает замкнутый круг: одиночество усиливает тревогу, а тревога — изоляцию. Отдельную роль играет поведение на работе. Под влиянием хронического стресса человек либо уходит в трудоголизм, пытаясь заглушить тревогу делами, либо, напротив, теряет всякую продуктивность, — пояснила Сергеева.

Она подчеркнула, что хронический стресс делает человека раздражительным и непредсказуемым. По словам психолога, перепады настроения, вспышки гнева и слезы без причины — признаки перегруженной нервной системы. Специалист отметила, что даже незначительные события могут вызвать бурную реакцию.

Хронический стресс часто маскируется под лень или безволие, хотя на самом деле это сигнал истощения. Важно вовремя заметить первые признаки: нарушение сна, апатию, эмоциональные срывы. Когнитивно-поведенческая терапия помогает восстановить контроль над мыслями, эмоциями, поведенческими и телесными реакциями. Хорошо работают также режим сна, физическая активность и дыхательные практики, — резюмировала Сергеева.

Ранее врач Любовь Станкевич заявила, что дефицит железа, витаминов D и B12 часто принимают за депрессию. Кроме того, по ее словам, это состояние нередко путают с анемией, болезнями щитовидной железы и нарушениями углеводного обмена.