Рэпер Элджей лишится компании в России

Руководитель компании по производству газировок «Итэн дрим», соучредителем которой является рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Компания была зарегистрирована в Москве в 2021 году. Основным видом ее деятельности является производство прочих пищевых продуктов, дополнительными — производство безалкогольных напитков, а также розничная торговля хлебом.

Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают трое: некий Алексей Клочков и предприниматель Виталиус Паулюс владеют по 27,5% компании, тогда как Элджею принадлежит 45%. Согласно документам, организация в настоящее время находится в стадии ликвидации.

Ранее мониторинг РСПП показал, что более 86% российских компаний планировали сократить расходы для повышения эффективности своей деятельности. Этот способ оказался самым востребованным среди всех рассматриваемых мер воздействия на экономику. Около 83% предприятий намеревались снизить издержки за счет сокращения административных и общехозяйственных расходов.

Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что ряд крупных компаний, включая структуры группы РЖД и организации, работающие в сфере железнодорожного строительства, переедут из Москвы в регионы. По его словам, это решение направлено на снижение нагрузки на столицу, развитие бизнеса в субъектах РФ, укрепление региональных бюджетов и создание новых рабочих мест. Президент отметил, что положительными примерами уже состоявшегося переезда стали компания «Русгидро» и банк ПСБ.