Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 12:52

Адвокат ответил, что может грозить Элджею за «сатанинский концерт»

Адвокат Жорин: Элджея ждут проблемы в случае доказательства пропаганды сатанизма

Элджей (Алексей Узенюк) Элджей (Алексей Узенюк) Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) может столкнуться с проблемами, если в его творчестве обнаружат пропаганду сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал просьбу активистов проверить организаторов концерта артиста на содержание «сатанинских смыслов». По словам правозащитника, в России не предусмотрена ответственность за мрачный сценический образ.

В российском законодательстве нет отдельной статьи за мрачный сценический образ или «сатанинские смыслы». Риски для артиста возникают лишь в том случае, если правоохранительные органы усмотрят в его выступлении не просто художественную провокацию, а именно публичное демонстрирование либо пропаганду символики экстремистской организации. Самого Элджея можно пытаться привлекать как физлицо, но не «за атмосферу ада» саму по себе. Для состава по ст. 20.3 КоАП РФ нужно доказать связь конкретных визуальных элементов именно с атрибутикой или символикой экстремистской организации, — пояснил Жорин.

Он подчеркнул, что если человек уже был привлечен к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ и повторно совершил аналогичное действие, может возникнуть вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Однако, по словам адвоката, одного лишь возмущения активистов недостаточно.

Отдельно теоретически можно ссылаться и на ст. 148 УК РФ, но там необходимо доказать специальную цель — именно оскорбить религиозные чувства верующих, а не просто использовать эпатажный образ. Поэтому проверить исполнителя могут, но реальная ответственность возможна только при доказанности конкретного состава, — заключил Жорин.

Ранее сообщалось, что публикация трех шестерок в соцсетях может быть расценена как пропаганда международного сатанинского движения. За демонстрацию символики экстремистской организации предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Шоу-бизнес
Элджей
рэперы
законы
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.