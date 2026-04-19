19 апреля 2026 в 12:12

Россиян предупредили о штрафах за публикацию одного числа

Публикация трех шестерок в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Публикация в соцсетях трех шестерок может считаться пропагандой международного движения сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости. По данным источника, за демонстрацию символики экстремистской организации гражданам грозит штраф до 2 тыс. рублей либо арест до 15 суток.

Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, — говорится в постановлениях судов.

Ранее в Камчатском крае оштрафовали мужчину за картинку с изображением пентаграммы, опубликованную в соцсетях 12 лет назад. Согласно судебным материалам, мужчина признался, что не ведет соцсети с 2019 года, однако суд заявил о «продолжительной и не прекращенной публичной демонстрации» символики экстремистской организации.

Также в Москве была пресечена незаконная вечеринка с использованием запрещенной символики. Мероприятие проводилось в ночном клубе и было организовано сатанистами. В отдел полиции были доставлены 10 участников вечеринки и ее организатор для проведения дальнейших процессуальных действий.

