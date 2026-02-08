В Москве разогнали «сходку» сатанистов

В Москве пресечена незаконная вечеринка с использованием запрещенной символики. Мероприятие проводилось в ночном клубе Eclipse и было организовано сатанистами (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает газета «Известия» со ссылкой на силовые структуры.

Всего в правоохранительные органы были доставлены 11 человек. Мероприятие проводилось вечером 7 февраля. В ходе него планировалось использование атрибутики: пентаграмм и перевернутых крестов, которые ассоциируются с запрещенным сатанистским движением.

В настоящее время органы правопорядка проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего. В отдел полиции были доставлены десять участников вечеринки и ее организатор для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее жительница Краснодара была оштрафована на тысячу рублей за публикацию карты таро с дьяволом и пентаграммой. Сотрудники Ленинского городского суда посчитали это пропагандой сатанизма. Изображения были найдены на личной странице женщины в соцсети «ВКонтакте». После чего на нее был оформлен протокол по статье КоАП.