20 ноября 2025 в 17:18

Россиянку оштрафовали за публикацию гадальной карты

Жительница Краснодара заплатит тысячу рублей за публикацию карты таро с дьяволом

Жительница Краснодара оштрафована на тысячу рублей за публикацию карты таро с дьяволом и пентаграммой, сообщает Ленинский городской суд. В инстанции посчитали это пропагандой сатанизма (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Изображения были найдены на личной странице женщины в соцсети «ВКонтакте». После чего на нее был оформлен протокол по статье КоАП. Обвиняемая, представляющаяся профессиональным тарологом, в ходе процесса полностью признала предъявленные ей обвинения и раскаялась в содеянном.

Ранее суд в Пскове постановил уничтожить экземпляр «Сатанинской Библии», изъятый у гражданина при попытке ввоза из Эстонии. Книгу нашли у него при досмотре на таможне. На нарушителя составили административные протоколы.

До этого Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Элину Городилину за использование одежды и аксессуаров с изображениями сатанинской символики. У гражданки также изъяли предметы, являвшиеся вещественными доказательствами по административному правонарушению.

Россия
сатанизм
Краснодар
суды
