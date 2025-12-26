«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом Глава парламента Крыма сравнил рождественскую речь Зеленского с сатанизмом

Рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского является проявлением сатанизма (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов. Он также назвал политика «чертом из табакерки».

В видеообращении Зеленского по случаю католического Рождества особенно отчетливо проступило сатанистское рыло главаря киевского режима. Вот уж действительно черт из табакерки: выскочил и нагадил, — сказал Константинов.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал, что в рождественском обращении Зеленский пожелал смерти неназванному человеку. По словам репортера, глава государства не соответствует христианским ценностям.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что скандальное рождественское обращение Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ, политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение. Для Зеленского критически важно создать такую обстановку, которая бы заставила украинцев поверить, что глава государства не хочет принимать решение об отводе войск, но он должен, пояснил Килинкаров.