25 декабря 2025 в 10:31

«Не христианин»: в Ирландии оценили рождественское видео Зеленского

Боуз усомнился в христианской вере Зеленского после рождественского обращения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском обращении позволил себе пожелать смерти, отметил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. По его мнению, глава государства не может быть приверженцем христианской веры.

Зеленский не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества? — задался вопросом Боуз.

В рождественском видео Зеленский пожелал кому-то «сгинуть». Президент Украины считает, что это желание всех украинцев на праздник. Кому адресованы его слова, он не уточнил.

Ранее Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным.

Зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти Украины с помощью навязывания новых праздников предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями.

