Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 22:27

ПВО сбила несколько вражеских беспилотников над Севастополем

Развожаев: над Севастополем сбили три беспилотника, ПВО продолжает работать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Севастополе силы ПВО отражают атаку Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, уже сбито три вражеских БПЛА.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушных цели в районе Северной стороны, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать регион. Российские средства ПВО и ВКС сбили три вражеских дрона. По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На места падения обломков направили оперативные службы.

До этого сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один погиб.

БПЛА
ПВО
Севастополь
Михаил Развожаев
