Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик

Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик SHOT: 11 жителей Удмуртии пострадали при ночной атаке ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщает, что во время ночной атаки ВСУ по Удмуртии пострадали 11 местных жителей. По его данным, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. В Минобороны РФ данную информацию еще не комментировали.

В материале сказано, что бригада санавиации перевезла последнего пациента в РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей. Еще восемь пострадавших были отпущены под амбулаторное наблюдение после осмотра.

Утром 20 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по 28 и 24 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 20 – сбили над Республикой Крым.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали похоронную процессию в Васильевском округе Запорожской области. Как проинформировал губернатор Евгений Балицкий, шесть человек ранены, один — погиб.