«Лжец»: в Европарламенте обрушились с жесткой критикой на Зеленского Венгерский депутат Европарламента Ласло назвал Зеленского лжецом

Президент Украины Владимир Зеленский является лжецом, заявил венгерский депутат Европарламента Андраш Ласло в соцсети X. По его словам, украинский глава пытается вмешиваться в парламентские выборы Венгрии, и Будапешт не намерен этого терпеть.

Зеленский — лжец, пытающийся вмешаться в наши выборы. Мы этого не потерпим, — написал Ласло.

Парламентарий напомнил, что блокирование военного кредита для Украины со стороны Венгрии стало ответной мерой на действия Киева. Украинские власти, перекрыв транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», нанесли удар по энергобезопасности страны, отметил депутат.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Будапешт и Братислава заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Киева актом «государственного бандитизма». Однако, по словам главы правительства, Будапешт не сдастся и прорвет блокаду.

Ранее Орбан заявил, что страна в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину.