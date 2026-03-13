Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:40

Зеленский прилетел в Париж

Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж для переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова. Ожидается, что стороны проведут переговоры в пятницу, 13 марта.

[Зеленский] уже в Париже, — приводит агентство слова Никифорова.

Глава МИД страны Хакан Фидан ранее заявил, что Турция готова вновь предоставить свою территорию для проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость продолжения переговорного процесса

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона обсудить дальнейшее давление на Россию — часть последовательной линии Киева на срыв мирного процесса. По его словам, такая позиция находит отклик в европейских столицах

