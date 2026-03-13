В Кремле обозначили позицию России по новым переговорам с Украиной Песков: Россия надеется на новые переговоры по Украине, но конкретики пока нет

Россия сохраняет надежду на продолжение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. Однако, как отметил представитель Кремля, конкретных данных о месте и времени нового раунда пока нет, передает ТАСС.

Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения, — сказал он.

Ранее Песков заявлял, что Россия продолжает специальную военную операцию, но при этом готова к мирным переговорам с Украиной. Он подчеркнул, что киевские власти систематически блокируют мирный процесс и эти действия поддерживаются руководством европейских столиц.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, который не идет на уступки в переговорах по урегулированию конфликта, оказывает серьезное влияние на жизнь украинских граждан. Парламентарий также отметил, что Россия всегда была готова к компромиссам для разрешения ситуации.