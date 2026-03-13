Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:22

Петербуржцам перечислили вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатели Санкт-Петербурга готовы платить от 200 тыс. рублей врачам-хирургам и водителям электробусов, сообщает РБК со ссылкой на исследование рынка труда. В топ высокооплачиваемых вакансий в марте также вошли инженер по сопровождению проектов (от 172 тыс. рублей), начальник юридического отдела (163 тыс. рублей) и менеджер по продажам запчастей (150–200 тыс. рублей).

Самой высокооплачиваемой вакансией марта в России, по данным исследования, стал руководитель строительного проекта в Москве. Работодатель готов платить специалисту от 500 тыс. рублей в месяц.

Согласно статистике Петростата, средняя номинальная зарплата в Петербурге в декабре 2025 года составляла 168,2 тыс. рублей. При этом в сфере добычи полезных ископаемых она достигала 622,9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге открылась вакансия курьера с оплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей. По данным источников, от кандидатов требуются скорость, внимательность и хорошая ориентация на местности. Кроме того, важно, чтобы сотрудники сами хотели зарабатывать.

