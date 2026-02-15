Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 06:39

Петербургским курьерам предложили зарплату в 277 тыс. рублей

«Работа.ру»: петербургский магазин ищет курьера с зарплатой от 277 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге открылась вакансия курьера с оплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей, следует из данных сервиса «Работа.ру», подготовленных для РИА Новости.

Курьеру в интернет-магазине в Санкт-Петербурге обещают оплату от 277 000 рублей. Для работы необходимо доставлять оплаченные заказы до квартиры покупателя в радиусе до пяти километров, — указали аналитики.

По данным источников, от кандидатов требуются скорость, внимательность и хорошая ориентация на местности. Кроме того, важно, чтобы сотрудники сами хотели зарабатывать.

На рынке труда представлены и другие предложения с высоким доходом. Так, например, в Воронеже менеджер по продажам недвижимости может зарабатывать до 300 тыс. рублей. В Мытищах официанту в ресторане готовы платить до 150 тыс., в Казани установщик интернета и видеонаблюдения может рассчитывать на такую же сумму.

Удаленно можно устроиться администратором группы «ВКонтакте» за 124 тыс. рублей. Студентам подойдет вакансия специалиста по обучению нейросетей с окладом до 90 тыс. В Кемерово SMM-специалисту обещают до 80 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в сфере информационных технологий востребованы специалисты с высокой квалификацией. В этом секторе сохраняется устойчивый спрос на профессионалов с большим опытом работы.

