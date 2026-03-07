Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:06

Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии

Живущие в ОАЭ россияне заинтересовались недвижимостью в Таиланде и Индонезии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проживающие в ОАЭ россияне на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке стали интересоваться недвижимостью в странах Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости. Их привлекают таиландский остров Пхукет, индонезийский Бали и элитное жилье в Гонконге.

Еще до ударов США и Израиля по Ирану российские экспаты из Эмиратов начали интересоваться покупкой жилья на Пхукете. Для них важны не только выгодные цены, но и привычные продукты, международные и русские школы.

В то же время Бали привлекает премиальными виллами от $300–800 тыс. (от 24–64 млн рублей) и возможностью получить «золотую визу» при стабильной политической обстановке.

Гонконг остается самым дорогим вариантом. Цены в элитных комплексах достигают $70–98 тыс. (5,5–8 млн рублей) за квадратный метр. Для россиян покупка или аренда жилья там юридически не ограничена, что делает этот регион привлекательным для состоятельных экспатов, ищущих спокойное место для жизни.

Ранее стало известно, что туроператоры ежедневно тратят свыше 500 млн рублей на поддержку россиян, застрявших на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране. С 28 февраля по 5 марта расходы превысили 2,6 млрд рублей.

