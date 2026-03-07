Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:27

Элитный район Лондона захлестнула волна преступности

Магазины в районе Найтсбридж в Лондоне жалуются на рост преступности

Фото: James Willoughby/Keystone Press Agency/Global Look Press
Элитный лондонский район Найтсбридж столкнулся с ростом преступности, сообщает РИА Новости. Местные магазины обеспокоены участившимися кражами и грабежами на фоне недавнего инцидента с ограблением бутика Rolex, откуда незадолго до происшествия уехал американский актер Том Круз.

В январе банда на мопедах похитила часы Rolex стоимостью в тысячи фунтов из бутика Bucherer Boutique Rolex в элитном комплексе One Hyde Park, где несколько лет проживал Круз. Троих грабителей задержали. Однако это не единственный случай: местных жителей также потрясло убийство 24-летнего мужчины перед гостиницей Park Tower летом 2025 года. Преступник до сих пор не найден.

Продавцы соседних магазинов парфюмерии и косметики сообщают о нескольких попытках ограблений в последние месяцы — злоумышленники охотятся за элитной косметикой и духами. При этом в отеле Mandarin Oriental заявили, что не обеспокоены ситуацией и продолжают работать в обычном режиме, гарантируя гостям безопасность.

Ранее во Франции произошла масштабная утечка данных: злоумышленники похитили личную информацию владельцев 1,2 млн банковских счетов. Преступник с конца января получал несанкционированный доступ к национальному регистру FICOBA, используя данные сотрудника ведомства.

Том Круз
Лондон
ограбления
магазины
