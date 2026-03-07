Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 12:46

Россиянкам рассказали, опасны ли пробники косметики

Роспотребнадзор: пробники косметики могут быть загрязнены бактериями и вирусами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Косметические пробники, которые продаются в магазинах, могут быть заражены бактериями, вирусами и грибками, заявила сотрудница управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Екатерина Иконникова. Поэтому использовать их для нанесения на кожу лица не следует, передает РИА Новости.

Пользоваться пробниками нужно с осторожностью. Стоящие на полках магазинов тестеры трогают множество посетителей, и не все из них здоровы, — поделилась Иконникова.

По ее словам, на кисточках от туши скапливаются бактерии, способные вызвать конъюнктивит. Применение витринной помады, как отметила собеседница, может привести к заражению герпесом.

Для собственной безопасности Иконникова советует тестировать пудру и тени на внутренней стороне запястья, а помаду — на подушечках пальцев. После проведения таких тестов на коже рекомендуется использовать антибактериальные салфетки или дезинфицирующее средство.

Ранее биотехнолог Екатерина Вольнова рассказала, что бальзамы и гигиенические помады для губ могут не только увлажнять, но и вызывать раздражение. Она предупредила, что средства с отдушками, ароматизаторами и охлаждающими компонентами (например, ментолом и камфорой) не всегда полезны. Для ежедневного использования лучше выбирать продукты с воском, вазелином и смягчающими маслами.

