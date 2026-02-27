Трендовые компоненты в косметике — 2026

Средства по уходу за кожей с новыми компонентами, которые представили лаборатории в этом году, грозятся стать альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты. На какую косметику стоит обратить внимание? Давайте разбираться.

Сперма лосося, или PDRN

Благодаря косметике с этим компонентом актриса Дженнифер Энистон, по ее заверениям, отказалась от инъекций филлеров и ботокса. Это прославившийся еще в прошлом году PDRN.

Полидезоксирибонуклеотиды являются ДНК, извлеченной из спермы лосося. Ее часто используют в косметологических процедурах, то есть вводят с помощью инъекций в лицо с целью разгладить морщины и придать коже упругость. А также применяют в косметике. В кремах и сыворотках PDRN стимулирует синтез собственного коллагена клетками кожи, разглаживает, увлажняет и придает упругость.

Компонент, попавший на первое место бьюти-чартов, сейчас можно встретить не только в косметике класса люкс, но и в массмаркете.

Овсяный протеин

Овсянку не только полезно есть по утрам, но и наносить на кожу, правда не в чистом виде, как делали наши бабушки. Гидролизованный овсяный белок теперь добавляют в косметические средства. В его составе есть аминокислоты и пептиды, которые увлажняют, укрепляют защитный барьер кожи, успокаивают раздражения, снимают воспаления, разглаживают морщины, повышают упругость кожи.

Экзосомы

Экзосомы начали завоевывать косметический рыной еще в прошлом году и продолжают в этом. Они представляют собой наноразмерные малые мембранные везикулы, которые выделяются многими клетками организма, налаживают межклеточную коммуникацию — распознают нездоровые участки в тканях и клетках и посылают им сигнал, чтобы они запустили процесс регенерации. В экзосомах содержатся пептиды, аминокислоты, липиды. Неудивительно, что ученые обратили внимание на эти компоненты при разработке косметических продуктов. Экзосомы содержатся в большей степени в стволовых клетках человека. Однако для производства средств ухода их получают из растений.

В косметике эти компоненты решают сразу несколько проблем — убирают пигментацию, стимулируют синтез коллагена и разглаживают морщины, уменьшают покраснения и отечность. Помогают в регенерации поврежденных тканей.

Фото: Exoses Sesderma

Крем и сыворотка из линейки Exoses Sesderma с экзосомами, лактобактериями, HP-ретиноатом, витамином С, ниацинамидом повышают эластичность кожи, разглаживают морщины. Компоненты улучшают тон лица: помогают в борьбе с пигментацией, выравнивают рельеф кожи.

Фото: Age Absolu Uriage

Укрепляющая сыворотка-бустер Age Absolu Uriage с проколлагеновым пептидом, инкапсулированным люпеолом стимулирует синтез коллагена, помогает в борьбе с морщинами, повышает упругость кожи. Компоненты снижают негативное воздействие ультрафиолета на кожу, помогают предотвратить повреждения клеток.