14 января 2026 в 08:43

Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?

Микроиглы в косметике — что это и как они работают? Микроиглы в косметике — что это и как они работают? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Микроиглы в косметике и то, как они «работают» для нашей красоты, вызывает много вопросов у тех, кто хочет улучшить состояние кожи. Действительно ли в средствах есть настоящие иголки и безопасно ли их использовать? Давайте разберемся шаг за шагом.

Вредны ли микроиглы для кожи?

Микроиглы в косметике — это не острые металлические шипы, а крошечные пирамидки из растворимого гидрогеля или полимеров. Высота их обычно 0,2–1 мм, чаще всего они встречаются в кремах, сыворотках, патчах, и они полностью безвредны. Микроиглы, несмотря на «острое» название, не прокалывают кожу глубоко, а лишь создают микропоры в верхнем слое — эпидермисе. Нанесение безболезненное: вы просто вбиваете крем или сыворотку пальцами на 1–2 минуты, и все. Кожа может слегка покраснеть, но это проходит быстро и без следа.

​Зачем нужны микроиглы и как они работают?

Обычные кремы не проникают дальше рогового слоя, а микроиглы решают эту проблему. Они словно курьеры доставляют активные вещества — гиалуронку, витамины, пептиды — прямо в дерму для глубокого увлажнения и омоложения. Через микроиглы в косметике полезные компоненты впитываются на 80–90%, борясь с морщинами, акне и сухостью. Эффект заметен уже через 5–7 применений.

Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф? Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы решили попробовать косметику с микроиглами, то для первого раза воспользуйтесь нашими советами.

  • Выбирайте кремы или сыворотки от имеющих надежную репутацию мировых брендов — они мягкие и подходят новичкам.

  • Покупайте их в аптеке или в проверенных магазинах, изучайте составы на аллергены.

  • Наносите средства с микроиглами вечером на очищенную кожу тонким слоем, вбивайте легкими похлопываниями.

  • Используйте средства с микроиглами 2 раза в неделю.

И тогда вы на себе узнаете, как работают микроиглы в косметике, а ваша кожа скажет вам спасибо!

