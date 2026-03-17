В России исчезнут миграционные карточки МВД предложило упразднить миграционные карточки к 2028 году

МВД России выступило с инициативой об отмене использования миграционных карт на территории страны. Согласно подготовленному ведомством законопроекту, этот документ перестал быть необходимым инструментом контроля и фактически не несет прежней функциональной нагрузки, поэтому от него предлагают отказаться с 1 января 2028 года, соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Использование миграционной карты на территории РФ фактически утратило актуальность, — подчеркивается в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы поясняют, что современные методы цифрового учета иностранных граждан делают использование старых механизмов избыточным. Параллельно создается «Цифровой профиль иностранного гражданина», который будет содержать сведения о пересечении границы и пребывании в России.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России поддержала инициативу МВД РФ об ужесточении ответственности для иностранцев. Проект поправок в КоАП предусматривает выдворение за экстремизм, угрозы общественной безопасности и распространение запрещенного контента, а также значительное увеличение штрафов.