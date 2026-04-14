Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора

Защита единственного выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина решит вопрос об обжаловании вынесенного ему приговора после ознакомления с полным решением суда, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Аштуев. Мужчину приговорили к трем годам принудительных работ.

Мы получим полное решение, полный приговор суда, после чего будем решать вопрос об обжаловании. Возможно, будем, возможно, нет с учетом позиции Михаила, — сказал адвокат.

В августе 2024 года Михаил Пичугин, его брат и племянник отправились на лодке в море, несмотря на ее неисправность. Они выбрали сложный маршрут протяженностью более 100 километров. Во время плавания двигатель лодки вышел из строя, и она начала дрейфовать.

Пичугин заявил в суде, что его погибшие брат и племянник не искали виноватых, несмотря на безвыходную ситуацию. Он категорически отверг версию следствия о неисправности двигателя. По его словам, перед выходом в море мотор тщательно проверяли: меняли масло, фильтры, промывали систему охлаждения. Также лодку осматривали инспекторы ГИМС — вопросов у них не возникло.