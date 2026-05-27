Осужденная на семь лет криптоблогерша Битмама получила новую статью Криптоблогер Битмама стала участницей дела о незаконной банковской деятельности

Осужденная на семь лет колонии за мошенничество Валерия Федякина, известная в криптосообществе как Битмама, теперь фигурирует в новом деле о незаконной банковской деятельности, сообщил участник процесса РИА Новости. Объем средств, связанных с незаконной деятельностью, превышает 4 млрд рублей.

Федякиной вменяется участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (по пунктам « а»,» б» части 2 статьи 172 УК РФ), — заявил собеседник агентства.

Несмотря на то, что она уже находится в СИЗО, такая мера необходима для ее содержания по месту проведения следственных действий. Ранее по этому делу был арестован инвестор Гагик Гулакян, после заявления которого в 2023 году и возбудили дело против Федякиной.