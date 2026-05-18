Ермак вышел из СИЗО

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из следственного изолятора, передает «Страна.ua». Он провел там четыре ночи. Ермак неохотно отвечал на вопросы представителей СМИ, встретивших его у выхода из СИЗО. Однако он подтвердил, что находился в платной камере.

Ранее в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что за Ермака внесли залог — речь идет о сумме в 140 млн гривен (232,4 млн рублей). Пополнять счет для внесения залога желающие могли и в течение выходных, но ВАКС проверяет наличие средств в рабочий день. В связи с этим, несмотря на активный сбор средств на залог, 16 и 17 мая Ермак провел в СИЗО.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за НАБУ и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по президенту Украины, но и по себе, уточнил Мирошник.