Удары по Украине сегодня, 18 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 18 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 18 мая

ВС РФ в ночь на 18 мая нанесли комбинированные удары по объектам железнодорожной, энергетической и военной инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основное направление удара — Днепропетровская область. Днепропетровск атакован баллистическими и крылатыми ракетами: одной из целей стал Южный машиностроительный завод. Под удар „Гераней“ попал склад с пиротехникой. В Перещепино поражены нефтеперекачивающая станция, электроподстанция ПС „Звезда 150/10 кВ“. В Николаевской области зафиксирован удар по району подготовки морских пехотинцев и иностранных инструкторов. В Черкасской области взрывы были в Умани и Смеле. Вероятные цели — склады и транзитные грузы ВСУ. Серия ударов нанесена по территории аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Поражены склады, железнодорожная станция. Зафиксирован пожар на ж/д станции Одесса-Порт в Одессе», — отметил он.

Всего за сутки с 17 на 18 мая зафиксировано более 90 эпизодов ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«География — практически половина Украины: Днепропетровская, Сумская, Одесская, Николаевская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая области и не только», — заявил он.

По данным подпольщика, в Днепропетровской области удары нанесены по железнодорожным узлам, Южному машиностроительному заводу, объектам ремонта техники и районам, где собирают БЭКи; в Одесской области — по складам БПЛА, морским беспилотникам, объектам ПВО и аэродромной инфраструктуре; в Николаевской области — по местам размещения ВСУ и площадкам подготовки БЭКов; в Хмельницкой области — по авиабазе, складам, технико-эксплуатационной части и железнодорожной станции возле аэродрома; в Сумской области — по подразделениям БПЛА, складам, приграничным базам и позициям РСЗО; в Харьковской области — по узлам связи, подразделениям иностранных специалистов и тыловым объектам ВСУ.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни продолжится давление по Днепропетровскому узлу, атаки на военные объекты в Одессе, Староконстантинове и Канатово, возможны более «жесткие» удары по энергетике и тяговым подстанциям.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

