Врач ответила, существует ли «рабочее давление»

Согласно клиническим рекомендациям, повышенное давление не может считаться нормой, даже если при таких показателях пациент чувствует себя удовлетворительно, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог Елена Ефремова. Она отметила, что артериальная гипертензия является основной причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Повышенное АД может не вызывать симптомов годами, но при этом необратимо поражает так называемые органы-мишени: сосуды, сердце, головной мозг, глаза и почки, способствует развитию атеросклероза, поддерживает процессы фиброза и воспаления, вызывает нарушения микроциркуляции в органах и тканях, приводит к преждевременной смерти, — рассказала Ефремова.

Врач подчеркнула, что медики используют термин «целевой уровень АД» для снижения риска осложнений. По ее словам, для большинства пациентов с гипертонией цель — менее 140/90 мм рт. ст., при хорошей переносимости — менее или равно 130/80 мм рт. ст.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что тошнота и головная боль могут говорить о приближении гипертонического криза, который способен привести к инсульту. По его словам, это тяжелое осложнение артериальной гипертонии требует немедленной реакции, так как промедление грозит серьезными последствиями для здоровья.