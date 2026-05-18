Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры

Житель Гурьевска Кемеровской области предстанет перед судом за поджог квартиры после ссоры с супругой, пишет VSE42.RU со ссылкой на МВД России. Местного жителя в возрасте 38 лет обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждена заключениями проведенных экспертиз и показаниями свидетелей. В результате противоправных действий фигуранта квартира пришла в полную негодность для проживания, также огнем была уничтожена большая часть мебели и бытовой техники, — отметили в ведомстве.

По версии следствия, после очередной ссоры супруга фигуранта покинула жилье вместе с детьми. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил женщине и потребовал немедленно вернуться. После ее отказа он купил легковоспламеняющуюся жидкость, поджег мебель, полы и стены в квартире, а после ушел к соседям. Возгорание ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.

Сумма причиненного ущерба превысила 500 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направили в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель красноярской Балахты получил девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за попытку заживо сжечь бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь. Мужчина совершил преступление из-за личной неприязни после расторжения романтических отношений.