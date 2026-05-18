В России запретили провокационную книгу украинского писателя

Петербургский городской суд признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского писателя Олександра Боргардта и запретил ее распространение на территории России, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Лингвистическая экспертиза выявила в произведении антироссийскую направленность.

По данным пресс-службы, автор негативно изображает Россию, обвиняя ее в «уничтожении украинской культуры, нарушении территориальных интересов и навязывании своих ценностей». Кроме того, согласно заключению специалиста, в книге содержатся признаки разжигания национальной розни, что приравнивается к экстремистской деятельности.

Ранее в Москве прошли обыски у менеджмента крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо» по делу о схеме распространения литературы с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации.