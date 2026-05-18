День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 12:21

В России запретили провокационную книгу украинского писателя

Суд признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского автора Боргардта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Петербургский городской суд признал экстремистской книгу «Две культуры» украинского писателя Олександра Боргардта и запретил ее распространение на территории России, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Лингвистическая экспертиза выявила в произведении антироссийскую направленность.

Санкт-Петербургский городской суд признал книгу «Две культуры» экстремистским материалом и запретил ее распространение на территории РФ, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автор негативно изображает Россию, обвиняя ее в «уничтожении украинской культуры, нарушении территориальных интересов и навязывании своих ценностей». Кроме того, согласно заключению специалиста, в книге содержатся признаки разжигания национальной розни, что приравнивается к экстремистской деятельности.

Ранее в Москве прошли обыски у менеджмента крупнейшего в России издательского холдинга «Эксмо» по делу о схеме распространения литературы с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Россия
Украина
Санкт-Петербург
суды
книги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Россия ждет от США посредничества в урегулировании украинского кризиса
«Мы рассчитываем»: Песков о переговорном процессе по Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.